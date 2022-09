Krieg in der Ukraine

Auch in der Region Augsburg: Warum Familien aus der Ukraine die Abschiebung droht

Plus Sie sind aus dem Krieg geflohen, haben aber keinen ukrainischen Pass: Deshalb sollen sie Deutschland wieder verlassen. Eine Familie aus der Nähe von Augsburg fühlt sich allein gelassen.

Von Laura Wiedemann

Das ukrainische Charkiw ist ihre Heimat, erzählt die Frau, die in einer Geflüchtetenunterkunft in unserer Region lebt. In Charkiw sei sie aufgewachsen, zur Schule gegangen, dort habe sie ihren Ehemann kennengelernt und von dort sei sie geflüchtet, als Russland die Ukraine angriff. In Bayern fand sie Zuflucht – doch jetzt droht ihr die Abschiebung. Und zwar nach Georgien. Der jungen Mutter kommen die Tränen. Sie ist in Georgien geboren, doch das Land kenne sie kaum, habe nie wirklich dort gelebt, sie spreche die Sprache nicht. Und doch steht Georgien als ihr Heimatland in ihrem Pass. Eine Heimat, die für sie keine ist.

