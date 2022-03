Krieg in der Ukraine

vor 24 Min.

Der Krieg reißt alte Wunden auf: "Ich darf gar nicht erst so viel Nachrichten gucken"

Die Vergangenheit hat ihn gezeichnet: Schwerstverletzt überlebte Hady Jako 2006 einen Bombenanschlag im Irak. Heute arbeitet er in einem Seniorenheim in Neu-Ulm.

Plus Die Bilder aus der Ukraine schockieren. Doch wie geht es jenen, die selbst schon einmal Krieg erlebt haben? Eine Psychologin erklärt, wie Kriegstraumata nachwirken.

Von Anika Zidar

Adolf Jahn kann nicht wegsehen. Mehrmals am Tag schaut er in die Fernsehnachrichten, um alles mitzubekommen: Die Bomben auf Charkiw, die Übernahme von Tschernobyl, die Belagerung von Mariupol. Gerade auch dann, wenn er nachts nicht schlafen kann. Seiner Frau passt das gar nicht. Sie macht sich Sorgen und fürchtet: Die grausamen Ereignisse sind zu viel für ihren Mann. Denn der 86-Jährige aus Leipheim hatte schon drei Herzinfarkte. Doch die Bilder aus der Ukraine lassen ihn nicht los – sie erinnern ihn an den Krieg, den er als Kind selbst erlebt hat.

