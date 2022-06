Krieg in der Ukraine

Kinder und der Krieg in der Ukraine: "Kommen die Raketen auch zu uns?"

Plus Zerstörte Häuser, Panzer und mit Flüchtlingen überfüllte Bahnhöfe: Kriegsbilder können auf Kinder verstörend wirken. Wie Eltern und Lehrkräfte damit umgehen sollten.

Von Michael Kienastl

Manchmal hat auch Sebastian Danner keine Antwort. Etwa, wenn die Schülerinnen und Schüler seiner 3b in Weitnau im Oberallgäu wissen wollen, weshalb in der Ukraine seit Monaten Bomben auf Hochhäuser fallen. "Warum machen die Erwachsenen das?", fragen die Kinder dann. "Warum lässt man zu, dass so viele Menschen sterben?" Danner ist ein politischer Mensch, sitzt im Gemeinderat, verfolgt die Nachrichten und nimmt privat sogar an einer Online-Vorlesungsreihe zur Geschichte der Ukraine teil. Trotzdem sagt der Klassenlehrer: "In solchen Momenten fühlt man sich wahnsinnig hilflos." Doch die Kinder wollen sprechen über den Krieg, das Leid und mögliche Folgen für ihre eigene Heimat – sie fragen: "Kommen die Raketen auch zu uns?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

