Krieg in der Ukraine

vor 44 Min.

Wie sich die bayerische Landwirtschaft ändern muss

Mais dient in Deutschland vor allem als Tierfutter und als Energielieferant in Biogasanlagen. In Bayern wird er auf beinahe der Hälfte der Ackerflächen angebaut.

Plus Während der Krieg in der Ukraine Hungersnöte verstärkt, werden auf deutschen Äckern Tierfutter und Energiepflanzen angebaut. Inwiefern muss sich die Landwirtschaft ändern?

Von Moritz von Laer

Die Ukraine galt als Kornkammer Europas – bis der Krieg in das Land kam. Auch Russland, der größte Getreideexporteur der Welt, liefert nicht mehr. Die Folge ist ein immenser Preisanstieg und in vielen Regionen der Welt eine Hungersnot. Gleichzeitig wird in Deutschland viel Getreide angebaut – allerdings nicht nur für den Menschen. Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums würde die deutsche Getreideernte ausreichen, um die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik zu ernähren. Jedoch landen 60 Prozent davon in Futtertrögen für Tiere.

