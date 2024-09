37-Jähriger nach Diebstahlserie festgenommen

Neu-Ulm (dpa/lby) - Nach einer langen Diebstahlserie im Landkreis Neu-Ulm ist ein 37-jähriger Mann als mutmaßlicher Täter verhaftet worden. Er wird des Diebstahls oder räuberischen Diebstahls in 17 Fällen verdächtigt. Bereits im Frühjahr hatte die Polizeiinspektion Illertissen einen Anstieg von Diebstählen aus Warenhäusern festgestellt. «In den meisten Fällen griff der Täter in einem unbeobachteten Moment in die offene Kasse eines Ladengeschäftes und entwendete daraus Bargeld.»

Videoaufzeichnungen erhärteten den Tatverdacht gegen den 37-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Nach einem Diebstahl in einem Optikergeschäft in Illertissen fuhr er mit einem Taxi nach Vöhringen. Dort wurde er festgenommen. Der Haftrichter setzte den Haftbefehl unter Meldeauflagen außer Vollzug.