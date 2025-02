Dreister Diebstahl von Photovoltaik-Zubehör - U-Haft

Weil er einen Mann in Oberbayern gleich zweimal bestohlen und mit einem Messer bedroht haben soll, ist ein 40-Jähriger nun in Untersuchungshaft gekommen. Der Mann aus Gütersloh in Nordrhein-Westfalen soll bereits Ende Januar in Wellheim im Landkreis Eichstätt eine ganze Palette mit Zubehör für Photovoltaik-Anlagen gestohlen haben. Im Zuge der Ermittlungen konnte er nun als Tatverdächtiger ausgemacht und in dieser Woche einem Haftrichter in Bielefeld vorgeführt werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Zuvor soll der Tatverdächtige einen Hausbesitzer dabei beobachtet haben, wie dieser gerade mit Helfern die Träger für eine Photovoltaik-Anlage auf seinem Dach montierte. In einem für ihn günstigen Moment habe der 40-Jährige das Zubehör für die Photovoltaik-Anlagen vor den Augen des Hausbesitzers in seinen Lkw geladen, teilte die Polizei weiter mit.

Als der Hausbesitzer ihn darauf ansprach, soll er angegeben haben, im Auftrag einer Firma zu handeln. Dann sei er mit seinem Fahrzeug geflüchtet. Der Hausbesitzer verfolgte den Mann daraufhin bis zu einem Waldweg. Dort soll er von dem mutmaßlichen Dieb gewaltsam aus dem Auto gezogen, mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden sein. Der Mann entkam zunächst.