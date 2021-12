Kriminalität

vor 31 Min.

Ein Wald, Knochen drei vermisster Menschen: Nur ein gruseliger Zufall?

Plus Binnen weniger Monate werden in einem Wald bei Kipfenberg Knochen von drei seit Jahrzehnten vermissten Menschen gefunden. Auf Spurensuche an einem eigentlich friedlichen Ort mit düsterer Vergangenheit.

Von Michael Böhm

„Wo würden Sie eine Leiche verstecken?“, fragt Maximilian Brunner. Er redet nicht lange drum herum. Das sei eine Frage, die ihn schon länger umtreibe. Nicht weil er, der Chef der Polizeiinspektion im oberbayerischen Beilngries, Schlimmes im Schilde führen würde. Sondern weil unlängst Leichenfunde in seinem Revier bundesweit Schlagzeilen gemacht haben. Also fragt sich nicht nur Brunner: Was ist da los? Und was ist das für ein Wald, in dem innerhalb weniger Monate die Überreste von nun drei seit Jahrzehnten vermissten Personen entdeckt wurden?

