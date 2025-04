Frau getötet - Verdächtiger in Untersuchungshaft

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Würzburg sitzt der verdächtige Partner wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Zudem ist eine Obduktion der 45-Jährigen geplant, wie ein Polizeisprecher sagte. Wann der Leichnam untersucht werden soll, stand allerdings zunächst nicht fest. Die Frau hatte laut Polizei mehrere Stichverletzungen erlitten.

Zum möglichen Motiv des Verdächtigen gibt es bisher keine Erkenntnisse. Kinder hatte das Paar laut Polizei nicht. Der Mann hatte am Dienstagnachmittag selbst den Notruf gewählt und sich am Tatort festnehmen lassen. Der 45-Jährige kommt aus Aserbaidschan. Im Haus fanden die Beamten seine Partnerin, die im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen starb.