Ein Händler aus Schwaben hilft der Justiz, Luxusautos von Straftätern zu verkaufen

Dieser Ferrari 308 GTS ist durch die Fernsehserie mit Privatdetektiv „Magnum“, gedreht in den 1980-er Jahren auf Hawaii, zu einem Markenzeichen geworden. Der PS-starke Oldtimer, als „Magnum-Ferrari“ bekannt, steht heute an einem geheim gehaltenen Ort in Schwaben. Dort wartet er auf einen Käufer. So wie der Bugatti, Lamborghini, Maserati. Die Nobelmarken haben eines gemeinsam: Sie gehörten verurteilten Straftätern. Der leuchtend rote Ferrari wurde 2020 in Augsburg im Zuge aufgedeckter Schmiergeldzahlungen bei den Meitinger Lech-Stahlwerken beschlagnahmt.

