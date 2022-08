Kriminalität

Psychologe erklärt, wie Sexualverbrechen verhindert werden sollen

Plus Sexualstraftaten sind schwerwiegend. In Bayern gibt es ein Therapieangebot für Menschen, die Gefahr laufen, sie zu begehen. Ein Psychologe erklärt die Prävention.

Von Daniela Hungbaur

Die Zahl der Kinderpornografie-Delikte schnellte im vergangenen Jahr in die Höhe. Das war ein Ergebnis der jüngsten Kriminalstatistik. Bei sexuellen Übergriffen, deren Opfer Erwachsene sind, ist bekanntlich das Dunkelfeld sehr groß. Herr Dr. Bergner-Köther, Sie leiten an der Sozialstiftung Bamberg das neue Präventionsprojekt „I can change“, das Sexualstraftaten gegenüber Erwachsenen verhindern soll. Wen wollen Sie mit dem neuen Therapieangebot ansprechen?

