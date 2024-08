Telefonbetrüger gleich zweimal bei Ehepaar erfolgreich

Gleich zweimal haben Telefonbetrüger von einem Ehepaar aus Oberbayern Gold, Schmuck und Geld im Wert erbeutet. Der Gesamtwert der Beute lag bei mehreren Zehntausend Euro. Dafür hätten die Kriminellen den 79-Jährigen und seine 74 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen an unterschiedliche Orte gelotst, teilte die Polizei mit.

Während der Mann am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen einer Abholerin Wertgegenstände gab, sei seine Frau erneut angerufen und nach Ingolstadt beordert worden. Dort gab sie einem Abholer Münzen in fünfstelligem Wert.

Die Betrüger gaben demnach im Gespräch mit der 74-Jährigen vor, dass weiteres Geld nötig sei, um die Kaution für eine Tochter des Paares zu zahlen, weil diese einen tödlichen Unfall verursacht habe. Erst nachdem beide wieder zu Hause angekommen waren, merkten sie den Angaben zufolge, dass sie gleich doppelt betrogen worden waren. Die Polizei ermittelt.