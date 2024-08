Tötungsdelikt: International gesuchter Verdächtiger gefasst

Die Polizei hat in Furth im Wald (Landkreis Cham) einen 29-jährigen Mann festgenommen, der mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Der Syrer sei von türkischen Behörden wegen eines Tötungsdelikts gesucht worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Genauere Details wollte er nicht nennen.

Beamte hatten den Mann aufgrund eines Hinweises durch das Bundeskriminalamt am Dienstag festgenommen. Der 29-Jährige war mit Wohnsitz dort gemeldet. In Abstimmung mit der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg wurde der Mann noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Der 29-Jährige wurde in ein Gefängnis gebracht und wartet dort auf seine Auslieferung in die Türkei.