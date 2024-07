Tote Frau am Bodensee: Polizei richtet Sonderkommission ein

Nach dem Fund einer toten 70-Jährigen am Bodensee hat die Polizei eine Sonderkommission eingerichtet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Am Montagabend wurde die Leiche der zuvor als vermisst gemeldeten Frau auf einem Ufergrundstück zwischen Nonnenhorn (Bayern) und Kressbronn (Baden-Württemberg) entdeckt. Die Polizei geht von einer Straftat aus. Die Todesursache ist noch unklar, eine Obduktion wurde am Dienstag durchgeführt, deren schriftliches Ergebnis jedoch noch aussteht. Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei aber keine Details aus dem Obduktionsbericht bekanntgegeben.

Bei der Kriminalpolizei Lindau wurde unterdessen eine Sonderkommission namens «Café» eingerichtet, die mit über 20 Personen an der Aufklärung des Falls arbeitet. Am Dienstag fanden nach Angaben des Sprechers umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt, bei denen Polizeihunde, Boote, Taucher aus Baden-Württemberg und Kräfte der Bereitschaftspolizei zum Einsatz kamen. Auch am Wohnort des Opfers suchte die Polizei nach Hinweisen. Ob der Fundort der Leiche auch der Tatort ist, bleibt weiterhin unklar.