Zahl der Fälle steigt: Kinderporno-Spezialeinheit zieht schockierende Bilanz

Die neue Sondereinheit der bayerischen Justiz bekämpft Kinderpornografie und Kindesmissbrauch im Internet. Die ersten Ergebnisse ihrer Arbeit sind schockierend.

Es gibt Kriminalfälle, die so entsetzlich sind, dass es kaum zu fassen ist. Als die bayerische Justiz zum Beispiel einen Mann überführt, der über die Videoplattform Skype Anweisungen gegeben hat, wie ein Kind vor laufender Kamera vergewaltigt werden soll. Oder als Ermittler einem Straftäter auf die Schliche kommen, der über 900.000 Bilddateien hortete, die sexuellen Missbrauch an Kindern zeigten.