Zwei Wohnmobile gestohlen – Verdächtiger in U-Haft

Zwei Wohnmobile im Gesamtwert von rund 100.000 Euro sind innerhalb weniger Tage in und um München gestohlen worden. Ein Tatverdächtiger für den Diebstahl eines der Wohnmobile kam nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Der 38-Jährige soll das Wohnmobil in München gestohlen haben und damit in Richtung Tschechien gefahren sein. Er sei am Dienstagabend im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab bei einer Polizeikontrolle festgenommen worden. Zudem hätten die Beamten das Wohnmobil sichergestellt.

In Haar (Landkreis München) stahl ein Unbekannter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ebenfalls ein Wohnmobil. Die Eigentümerin bemerkte demnach den Diebstahl und erstattete Anzeige. Die Polizei prüfte mögliche Tatzusammenhänge und bat Zeugen um Hinweise.