Ehepaar wird bei Kellerbrand in Unterfranken verletzt

Bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Unterpleichfeld in Unterfranken sind zwei Bewohner verletzt worden. Eine 87-Jährige und ihr 85-jähriger Ehemann konnten sich zwar aus dem Haus retten, wurden aber unter anderem mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde inzwischen wieder entlassen, der Mann wird wegen seiner schweren Verletzungen weiter stationär behandelt.

Das Feuer war gegen 7.15 Uhr in dem Haus ausgebrochen. Die Ursache ist laut Ermittlern noch unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand nach knapp einer Stunde. Das Haus sei derzeit unbewohnbar. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.