Mehrfamilienhaus in Flammen - Leiche geborgen

In Oberbayern hat das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand gestanden. Nach Ende der Löscharbeiten am Mittag wurde aus dem Haus in Rennertshofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ein toter Mensch geborgen, wie die Polizei mitteilte. Eine Nachbarin wählte am Morgen den Notruf, weil Flammen aus einem Dachgeschossfenster kamen. Wegen enormer Hitzeentwicklung und starker Einsturzgefahr konnten die Einsatzkräfte das Haus erst mehrere Stunden später betreten.

Bewohnt werden könne das Mehrfamilienhaus vorerst nicht mehr, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe nur ein Mensch in dem Haus gewohnt. Ob es sich hierbei um den Toten handele, sei unklar. Eine Identifizierung des Toten sowie die Klärung der Todesumstände standen zunächst aus, die Kriminalpolizei ermittelte. Auch die Brandursache blieb vorerst ungeklärt. Die Schadenssumme wurde auf etwa 400.000 Euro geschätzt.