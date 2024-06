Filmfest startet mit Open-Air-Party bei der "Jungen Nacht"

Offizielle Festivaleröffnungen sind oft nur für geladene Gäste. Das Filmfest München lädt deshalb vorab schon mal ein - zur öffentlichen Party "Junge Nacht". Auch ein Museum ist dabei.

Das Filmfest München beginnt in diesem Jahr mit einer Party unter freiem Himmel. Bereits am späten Freitagnachmittag (17.00 Uhr) laden das Museum Brandhorst und das Festival zur "Jungen Nacht" ins Kunstareal. Geplant sind Open-Air-Konzerte, Workshops und Aktionen rund um Kunst und Film, auch Foodtrucks und Getränkestände sollen aufgestellt werden. Das Museum Brandhorst öffnet die neue Ausstellung "Andy Warhol & Keith Haring. Party of Life" - bei freiem Eintritt. Ab Mitternacht soll die Party dann im Blitz Club weitergehen.

Offiziell eröffnet wird das Filmfest dann am Samstagabend mit der Komödie "Zwei zu eins", unter anderem mit Sandra Hüller und Ronald Zehrfeld. Tagsüber sind am Samstag deshalb nur Kinderfilme zu sehen sowie ausgewählte Besucher für Presse und Filmbranche. Das öffentliche Filmprogramm startet erst am Sonntag. Bis zum 7. Juli zeigt das Filmfest rund 150 Filme aus aller Welt, darunter Komödien, Dramen, Dokumentationen, Musikfilme und vieles mehr. Auch zahlreiche Preise werden verliehen, an den deutschen und den internationalen Nachwuchs ebenso wie an etablierte Filmschaffende sowie Schauspielerinnen und Schauspieler.

Die "Junge Nacht" ist Teil des Programms CineYou, das sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. Geleitet wird es von "Checker Tobi" Krell und Tobi Obermeier, die auch für die Kinderreihe CineKindl zuständig sind.

