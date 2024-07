Jugendlicher nach Badeunfall gestorben

Nach einem Badeunfall bei Lampertheim ist ein Jugendlicher im Krankenhaus gestorben. Es lägen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der 17-Jährige war am Montagabend beim gemeinsamen Schwimmen mit Freunden in einem Badesee aus zunächst unbekannten Gründen untergegangen. Einsatzkräfte zogen ihn an Land und reanimierten ihn. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort starb er in der Nacht zum Donnerstag.

