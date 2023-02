Wieder flieht ein Angeklagter aus einem bayerischen Gericht

Plus Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter entkommt aus dem Coburger Landgericht. Nun gibt es Kritik am Sicherheitskonzept der bayerischen Justiz, denn es ist nicht der erste Fall dieser Art.

Schon wieder ist es einem Häftling gelungen, während eines Prozesses aus dem Gerichtsgebäude zu fliehen: Am Montag entkam ein 47-Jähriger aus dem Landgericht Coburg (Oberfranken), der sich dort wegen sexuellen Missbrauchs an zwei seiner Töchter verantworten sollte. Die Polizei hat eine Großfahndung nach dem Mann eingeleitet.