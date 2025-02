Am Wahlsonntag geht es auch um den Neubau eines Landratsamts in Landsberg

Am Wahlsonntag werden die Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Landsberg gegen 18 Uhr sicherlich gespannt nach Berlin blicken. In den Stunden danach wird sie allerdings ein anderes Thema beschäftigen. Denn erstmals findet an diesem Sonntag auf Landkreisebene ein Bürgerentscheid statt. Es geht um die Frage, ob im Landsberger Osten ein neues Landratsamt für rund 120 Millionen Euro gebaut werden soll oder nicht. Im Vorfeld war neben kontroversen Diskussionen allerhand geboten: verwirrende Fragestellungen, eine scharf kritisierte Werbeaktion des Landrats, eine Klage vor dem Verwaltungsgericht und ein Fehler in den Briefwahlunterlagen.

Das Landratsamt befindet sich in einem Gebäude aus den 1960er-Jahren unweit der Landsberger Innenstadt. Schon seit Jahren ist es zu klein und um den Raumbedarf zu decken, hat die Verwaltung etliche Außenstellen angemietet. Eine Entscheidung für einen Neubau wurde vom Kreistag im März 2016 als Grundsatzbeschluss gefasst. Die zuvor diskutierten Optionen zur baulichen Erweiterung am bisherigen Standort wurden verworfen. Die Kreisverwaltung suchte ein passendes Grundstück für den „Neubau einer Außenstelle“, wie das Gebäude zunächst bezeichnet wurde, und fand es am östlichen Stadtrand. Dort sollten alle Außenstellen zusammengefasst werden. Die erste Kostenschätzung lag bei rund 30 Millionen Euro.

Der Landsberger Stadtrat wollte an prominenter Stelle, direkt neben der Staatsstraße und unweit der Autobahn, nicht einfach nur einen reinen Zweckbau. Es folgten ein Architektenwettbewerb und ein Realisierungswettbewerb und damit einher ging auch eine Änderung der Planungen. Ende 2020 sahen diese unter anderem auch das Büro des Landrats, einen Sitzungssaal für rund 200 Personen sowie eine Cafeteria und einen großzügigen Eingangsbereich vor. Die Wahl fiel auf ein ovales Gebäude, von der Bevölkerung schnell „Lechkiesel“ genannt.

Icon Vergrößern So könnte der Innenhof des neuen Landratsamts im Landsberger Osten aussehen. Foto: Hascher Jehle Architektur Icon Schließen Schließen So könnte der Innenhof des neuen Landratsamts im Landsberger Osten aussehen. Foto: Hascher Jehle Architektur

Ende April 2024 wurde die Kostenberechnung vorgelegt. Zuzüglich Grundstückserwerb und den Ausgaben für die Ausstattung liegen sie bei rund 120 Millionen Euro. Im Kreistag steht eine Mehrheit aus CSU, Freien Wählern, UBV und FDP hinter dem Projekt. Die anderen Fraktionen und die Bürgerinitiative „Landratsamt Neubau stoppen“ versuchten, das neue Landratsamt zu verhindern. Innerhalb weniger Wochen wurden über 10.000 Unterschriften im ganzen Landkreis für ein Bürgerbegehren gesammelt, das einen Stopp der Planungen für den „Lechkiesel“ fordert.

Gegen die Fragestellung des Ratsbegehrens reicht die Bürgerinitiative Klage ein

Ende November erklärte der Kreistag das Bürgerbegehren für zulässig. In der gleichen Sitzung wurde ihm aber mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern, UBV und FDP ein Ratsbegehren entgegengesetzt, dessen Fragestellung auf Kritik stößt. Das Ratsbegehren fragt die Wählerinnen und Wähler ganz generell, ob sie ein zentrales Dienstleistungsgebäude im Landsberger Osten wünschen, in dem 13 Außenstellen und die Zulassungsstelle untergebracht werden sollen. Die Bürgerinitiative reichte Ende Dezember aufgrund des „verwirrenden Stimmzettels“ Klage beim Verwaltungsgericht München ein. Das Gericht wies die Klage zurück. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass die Fragestellung des Ratsbegehrens über die Fragestellung des Bürgerbegehrens hinausgehe und eine weitere Entscheidungsalternative zur Abstimmung bringe.

Auch sonst bot das Thema viel Diskussionsbedarf. Unter anderem, weil die Landkreisverwaltung unter Landrat Thomas Eichinger (CSU) noch vor Abgabe der über 10.000 Unterschriften durch die Bürgerinitiative eine Art Imagekampagne mit Video, per Postwurfsendung verteilten Flyern, einem Beitrag in der Landkreis-Broschüre und einer eigenen Internetseite startete, die rund 30.000 Euro kostete. Zum Zeitpunkt der Kampagne war das Landratsamt noch nicht verpflichtet, der Bürgerinitiative die gleichen Möglichkeiten der Darstellung zu geben.

Icon Vergrößern Landrat Thomas Eichinger (links) und Planer Professor Rainer Hascher vor dem Siegerentwurf für den Landratsamt-Neubau. Foto: Christian Rudnik (Archivbild) Icon Schließen Schließen Landrat Thomas Eichinger (links) und Planer Professor Rainer Hascher vor dem Siegerentwurf für den Landratsamt-Neubau. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Für Aufregung sorgte Anfang Februar die Nachricht über einen Fehler auf dem Abstimmungsschein für die Briefwahl. Betroffen waren Briefwählerinnen und Briefwähler aus Landsberg, Dießen, Penzing, Weil, Utting, Fuchstal und Pürgen. Der Fehler beschäftigte auch die Rechtsaufsicht bei der Regierung von Oberbayern. Die kam allerdings zu dem Schluss, dass den Bürgerinnen und Bürger trotz des Fehlers ausreichend grafische und schriftliche Anleitungen und Hinweise in den Wahlunterlagen zur Verfügung stehen, die korrekt über den Ablauf der Briefwahl informieren.

„Ist der Lechkiesel ein Protzbau oder doch ein reiner Zweckbau?“, fragte unsere Redaktion im Rahmen eines gemeinsamen Interviews Landrat Thomas Eichinger und die beiden Sprecher der Bürgerinitiative, Martin Erdmann und Christian Loderer. Der Landkreischef erachtet den Neubau als dringend notwendig für eine funktionierende Verwaltung und sieht den Landkreis, Stadt und Gemeinden in der Lage, den rein über Kredite finanzierten Neubau zu stemmen. Die Bürgerinitiative spricht von einem überdimensionierten Bauwerk, dessen Finanzierung die Kommunen vor erhebliche Probleme stellen werde. Protzbau, Zweckbau oder gar nichts - darüber entscheiden nun die Landkreisbürger.