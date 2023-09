Landtagswahl 2023

Atomausstieg ins Nirgendwo: Die Energie-Fehler der Staatsregierung

Plus Die CSU täuscht mit ihrem Faible für Atomkraft darüber hinweg, dass sie den Ausstieg einst selbst vorangetrieben hat. Das Energieproblem Bayerns könnte viel kleiner sein.

Von Uli Bachmeier

Weiß und blau strahlte der Himmel über Kloster Andechs am 21. Mai 2011. Der Frühling zeigte sich von seiner schönsten Seite. Aber im CSU-Parteivorstand, der sich hinter den dicken Klostermauern zu einer Klausur zusammengefunden hatte, herrschte eine recht ungemütliche Stimmung. Eine Katastrophe hatte rund zwei Monate zuvor die Welt erschüttert. Erstmals war es in einem westlichen Industrieland zu einem atomaren Super-GAU gekommen.

Im japanischen Fukushima hatte sich nach der ersten Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 der zweite „größte anzunehmende Unfall“ in der Geschichte der friedlichen Nutzung der Kernkraft ereignet. Was nie geschehen sollte, war passiert. Und die einstige „Atompartei“ CSU stand vor einer der schwierigsten Entscheidungen ihrer Geschichte. Die öffentliche Meinung war damals in Deutschland eindeutig: „Atomkraft? – Nein danke!“ Für Bayerns Ministerpräsident, CSU-Chef Horst Seehofer, stand deshalb fest, dass am Atomausstieg kein Weg vorbeiführt. Auch Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel war davon überzeugt. Im CSU-Vorstand allerdings gab es Zweifler.

