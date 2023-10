Landtagswahl 2023

vor 53 Min.

Daheim ein Sieger: Wie Aiwanger in Niederbayern triumphiert

Hubert Aiwanger, Freie-Wähler-Chef und stellvertretender Ministerpräsident von Bayern, bei der Stimmabgabe in Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut. In seinem Heimatstimmkreis waren er und die Freien Wähler enorm erfolgreich.

Plus Im Heimatstimmkreis von Hubert Aiwanger ticken die Uhren ein bisschen anders. Die Sogkraft des Freie-Wähler-Chefs ist hier enorm – er gewann sogar das Direktmandat.

Von Stephanie Sartor

Der Vilserwirt ist so etwas wie der Prototyp eines bayerischen Gasthauses. Helle Tische, diese typischen Wirtshausstühle mit den gestreiften Polstern, die jeder schon mal irgendwo gesehen hat, Holzboden und eine Speisekarte, auf der Wurstsalat, Leberkäs' und Currywurst stehen. Ans Essen indes denkt am Sonntagabend um kurz vor 18 Uhr niemand. Ein gutes Dutzend Freie-Wähler-Politiker sitzen in einem Raum im ersten Stock des Gasthauses und blicken angespannt auf die große Leinwand, die hier aufgebaut wurde. Noch vier Minuten bis zur ersten Prognose.

Der Vilserwirt ist an diesem Abend ein ganz besonderer Ort. Weil er nicht irgendwo liegt. Nicht in München, im Allgäu, in Franken. Sondern in Hohenthann im Landkreis Landshut. Aiwanger-Land. Der Hof des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Freie-Wähler-Chefs ist mit dem Auto gerade einmal gute fünf Minuten entfernt. Dass die eher verschlafene Gegend in Niederbayern einmal zu einem prominenten Schauplatz der bayerischen Landespolitik werden würde, liegt an dem, was in den vergangenen Wochen passiert ist. Aiwanger war in diesem Wahlkampf nämlich längst nicht nur Gallionsfigur der Freien Wähler – über den 52-Jährigen wurde so viel gesprochen, geschrieben, diskutiert wie wohl über keinen anderen Politiker des Freistaats. Zuerst wegen seiner mehr als markigen Bierzeltauftritte und seinen umstrittenen Parolen auf einer Kundgebung in Erding, zuletzt wegen der Flugblatt-Affäre, in die Aiwanger im Sommer hineingeraten war.

