Die Grünen verlieren ihre Hochburgen, die AfD legt zu: So hat Ihre Gemeinde gewählt

Von Jonathan Lindenmaier - vor 32 Min.

Erstmals wird die AfD in einer Gemeinde der Region stärkste Kraft, die CSU fällt in mehreren Orten hinter die Freien Wähler zurück. So schneiden die Parteien in der Region ab.

Bayern hat gewählt. Die Bilanz: Wie erwartet bleibt die CSU stärkste Kraft – wenn auch mit einem historisch niedrigen Ergebnis. Die FDP fliegt aus dem Landtag, AfD und Freie Wähler gewinnen deutlich hinzu, Grüne und SPD verlieren. Doch inwieweit spiegelt sich dieses Ergebnis auch in der Region? Wo büßt die CSU Stimmen ein? Und wo wählen besonders viele Bürgerinnen und Bürger die AfD? In unserer Analyse zeigen wir Ihnen, wie Ihre Gemeinde abgestimmt hat und werfen einen Blick auf regionale Besonderheiten.

Rund um Meitingen werden die Freien Wähler stärkste Kraft

Es gleicht einem politischen Naturgesetz, dass die CSU in Bayern die meisten Stimmen auf sich vereint. Doch nicht in jeder Gemeinde kann die Partei diesem Anspruch gerecht werden. Neun Ausnahmen gibt es in der Region, acht dieser Gemeinden gingen an die Freien Wähler. Vor allem rund um Meitingen im Landkreis Augsburg gelang es den Freien Wählern, den ersten Platz zu erringen. Die Gemeinde ist die Heimat von Fabian Mehring, nach Hubert Aiwanger einer der prominentesten Vertreter der Freien Wähler. Vor fünf Jahren gewannen die Freien Wähler nur in einer Gemeinde der Region, drei weitere gingen damals an die Grünen.

