18:01 Uhr

Förderung – und dann? Die Kommunen und der Rechtsanspruch auf Betreuung

Plus Ab August 2026 wird an Grundschulen ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt. Umsetzen müssen den die bayerischen Kommunen – die haben noch andere Probleme.

Von Dominik Durner

Eineinhalb Jahre ist es her, da erhielt Iris Harms plötzlich eine Hiobsbotschaft. Die Bürgermeisterin von Kühlenthal im Kreis Augsburg erinnert sich noch ganz genau: Ihr Kollege aus Westendorf hatte schlechte Neuigkeiten. Weil seine Kinderkrippe so ausgelastet sei, könne sie ab dem nächsten Krippenjahr, also ab September 2022, keine Kinder mehr aus Kühlenthal aufnehmen. Ein halbes Jahr blieb Harms nach diesem Anruf, um für die Kinder ihrer Gemeinde eine Lösung zu finden.

Die 49-jährige Iris Harms ist seit 2014 ehrenamtliche Bürgermeisterin von Kühlenthal, der kleinsten Gemeinde im Augsburger Land – gemessen an der Einwohnerzahl. Foto: Gemeinde Kühlenthal

Um zu verstehen, warum die Nachricht des Westendorfer Bürgermeisters Harms in die Bredouille brachte, ist Folgendes wichtig: Für jedes Kind ab einem Jahr – und bisher bis zum Eintritt in die Grundschule – gibt es einen Rechtsanspruch auf Betreuung. Die Eltern können sich im Zweifel einen Krippen- oder Kindergartenplatz einklagen. Umsetzen müssen diesen Rechtsanspruch die Städte, Märkte und Gemeinden, in denen die Familien leben.

