Am Sonntag wählt Bayern: Rückt das Land weiter nach rechts?

Plus In den Umfragen ging es vor allem für die Freien Wähler und die AfD nach oben, während die Zustimmung zur CSU bröckelte. Das ist die Ausgangssituation vor der Wahl.

Ein bisserl ist es in diesem Landtagswahlkampf wie mit dem Kinofilm „Titanic“, einem der erfolgreichsten Blockbuster aller Zeiten: Alle Zuschauer wissen schon vorher, wie die Sache ausgeht, und trotzdem sehen sie wie gebannt zu. Dass CSU und Freie Wähler nach dieser Wahl wieder eine Regierung bilden werden, steht gefühlt schon seit Jahresbeginn fest. Doch da sind ja noch die Besonderheiten dieser Wahl, die für die Zukunft Bayerns möglicherweise von größerer Bedeutung sein könnten als die nackten Prozentzahlen, die am Sonntagabend ab 18 Uhr verkündet werden.

Das Erstaunlichste vorneweg: Über Jahrzehnte schien die CSU gegen Skandale resistent zu sein. Sie überstand weitgehend unbeschadet die Amigo-Affäre (1993), die Münchner CSU-Affäre (2003), die Landesbankpleite (2008), die Verwandtenaffäre (2013) und die Maskenaffäre (2020) – um nur die bedeutendsten zu nennen. Aber jetzt soll sie ausgerechnet wegen der Aiwanger-Affäre, an der sie definitiv schuldlos ist, Federn lassen müssen? Nach allen Umfragen könnte das geschehen. Die nach der Bundestagswahl 2021 langsam wachsende Zustimmung zur CSU, die im Februar dieses Jahres mit 42 Prozent ihren Höhepunkt erreicht hatte, brach im Sommer im Zuge der Debatte um Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger wieder ein und verharrt seither bei etwa 36 bis 37 Prozent – also knapp unter dem historisch schlechten Ergebnis des Jahres 2018. Dass CSU-Chef Markus Söder schon vor der Wahl tiefstapelt, um hinterher die Erwartungen seiner Partei nicht zu enttäuschen, spricht Bände über das abgespeckte Selbstverständnis der CSU: Hauptsache stärkste Partei, Hauptsache regieren.