Die Karte zur Landtagswahl in unserer Region: Wie hat Ihre Kommune gewählt?

Welche Partei gewinnt bei der Landtagswahl in Bayern 2023 in Ihrem Heimatort? Welche Kandidatin, welcher Kandidat schneidet am besten ab? Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Wo haben die Grünen bei der Landtagswahl 2023 ihre Hochburgen, in welchen Gemeinden in Bayern schneidet die AfD besonders stark ab und in welchen Kommunen geben besonders viele Menschen den Freien Wählern ihre Stimme? Wo läuft es für die traditionell starke CSU überdurchschnittlich gut – und wo eher unterdurchschnittlich? Wie schneiden SPD und FDP in unserer Region ab und was sind die Unterschiede zwischen den Gemeinden?

Die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern sind dann besonders spannend, wenn man auf die Details schaut. Genau das machen wir an dieser Stelle am Wahlabend. Natürlich berichten wir über die Ergebnisse in den 91 Stimmkreisen in ganz Bayern. Wir sehen aber auch ganz genau hin in den rund 300 Städten und Gemeinden unseres Verbreitungsgebietes. In mehr als 300 Ergebnisartikeln erfahren Sie aktuell, wie Ihr Heimatort im Detail abgestimmt hat. Welche Partei liegt vorne, wer wird zweitstärkste Kraft, welche Partei enttäuscht? Welcher Direktkandidat oder welche Direktkandidatin hat dort am meisten Stimmen erhalten? Links zu den ausführlichen Wahlergebnissen Ihrer Heimat finden Sie am Ende dieses Artikels.

Sie können die Landtagswahl 2023 zudem in unserer Live-Karte mitverfolgen. Sobald das Ergebnis einer Kommune feststeht, färbt sich dieser Ort in der Karte in der Farbe der Partei, die dort am meisten Stimmen erhalten hat. Tippen oder zeigen Sie mit der Maus auf die Kommune, um zusätzlich zu sehen, wie viel Prozent der Wählerinnen und Wähler für die weiteren Parteien gestimmt haben.

Wie hat Ihre Kommune abgestimmt? Hier finden Sie Ihr Ergebnis bei der bayerischen Landtagswahl 2023

Sie interessieren sich für die Detailergebnisse in Ihrer Region? Klicken Sie auf den jeweiligen Link, um zu den genauen Ergebnissen aller Kommunen zu gelangen. Wir veröffentlichen die Ergebnisse für jede Kommune – und in der Stadt Augsburg für jeden einzelnen Bezirk – sobald diese vorliegen.

Gesamtstimme, Erstimme und Zweitstimme - was ist der Unterschied? 1 / 5 Zurück Vorwärts Ähnlich wie bei der Bundestagswahl können die Wählenden bei der Landtagswahl in Bayern zwei Kreuze machen: Sie haben eine Erststimme und eine Zweitstimme .

Mit der Erststimme wird eine Stimmkreisbewerberin oder ein Stimmkreisbewerber gewählt. Wer in einem Stimmkreis am meisten Stimmen erhält, zieht in den Landtag ein.

Allerdings gibt es bei der Landtagswahl in Bayern eine Besonderheit: Für die Sitzverteilung im Landtag ist – anders als bei der Bundestagswahl – nicht alleine die Zweitstimme entscheidend, sondern die Gesamtstimme .

Für die Gesamtstimme werden Erst- und Zweitstimmen zusammengerechnet. Die Erststimme ist für die Sitzverteilung also genauso wichtig wie die Zweitstimme. Anders gesagt: Die Stimme für einen Direktkandidaten vor Ort wird immer auch seiner Partei zugerechnet. Ganz genau erklären wir das Wahlsystem in diesem Artikel.



Sie wollen den Vergleich zur vergangenen Landtagswahl? Eine Analyse des Wahlergebnisses von 2018 in unserer Region finden Sie hier.