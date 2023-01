Landtagswahl in Bayern

18:10 Uhr

Söder will auch nach 2028 als Regierungschef weitermachen

Ministerpräsident Söder sieht die Landtagswahl für CSU und Freie Wähler als so gut wie gewonnen an. Bei der Winterklausur in Banz gab er sich selbstbewusst und verwies auf stabile Umfragewerte.

Plus Der CSU-Chef Markus Söder kündigt in der Winterklausur der Landtags-CSU in Kloster Banz eine ganze Serie neuer Projekte an. Den Sieg bei der Landtagswahl im Herbst hat er fest eingeplant.

Von Uli Bachmeier Artikel anhören Shape

CSU-Chef Markus Söder hat – mal wieder – tief Luft geholt über den Jahreswechsel. Beim „Eröffnungsspiel“, wie er die Winterklausur der Landtags-CSU im oberfränkischen Kloster Banz nennt, soll nichts schiefgehen. Alles soll im Jahr der Landtagswahl in seinem Sinne laufen. Die Erwartungen in der Partei sind hoch. Nach vier wenig erfolgreichen Wahlen in seiner Amtszeit als Ministerpräsident will die CSU wieder über 40 Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen