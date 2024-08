In Baugrube gefallen - Arbeiter lebensgefährlich verletzt

Ein Arbeiter ist in München in eine Baugrube gefallen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 45-Jährige fiel laut Feuerwehr vom zweiten Stock eines Hauses in einen Spalt zwischen einer Mauer und einer Wand. Seine Arbeitskollegen alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. Per Drehleiter und einer Trage hoben sie den Mann demnach aus der Grube. Anschließend wurde er in eine Klinik transportiert, so die Feuerwehr weiter. Warum er abstürzte, ist noch unklar.

