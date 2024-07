Quereinsteigerin an einer Mittelschule: „Superschön, aber auch krass“

Vor ein paar Tagen haben die Schülerinnen und Schüler ihrer siebten Klasse zu Karin Unger gesagt: „Wir möchten Sie als Lehrerin behalten.“ Das sei „superschön“ gewesen, sagt die 43-Jährige aus Blaichach im Oberallgäu. Es hätte auch ganz anders laufen können. Karin Unger ist eine von rund 300 Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, die zum Ende des Schuljahres ihre Ausbildung zur Lehrkraft beenden. Vorher war sie im Sportvertrieb. Sie wusste weder, was auf sie zukommen würde, als sie ihren alten Job verließ, noch ob sie mit den Jugendlichen an der Mittelschule Immenstadt klarkommen würde. Heute, zwei Jahre später, ist sie sich sicher. „Ich möchte definitiv Lehrerin bleiben“, sagt Karin Unger. Sie steht in ihrem ersten eigenen Klassenzimmer, seit Herbst unterrichtet sie hier ihre erste eigene Klasse. Die Bänke vom Morgenkreis stehen noch da, an den Wänden kleben die Präsentationen, die die Schüler nach ihren Praktika in Allgäuer Betrieben gestaltet haben. „Wenn ich hier an der Schule bleiben darf, was ich hoffe und glaube, dann führe ich sie weiter bis zum Abschluss“, sagt Unger.

