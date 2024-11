„65 Prozent der Grundschulkinder werden Jobs haben, die es noch gar nicht gibt“

Immer mehr Schülerinnen und Schüler können schlecht mit dem Computer und mit digitalen Medien umgehen. Mehr als 40 Prozent der Achtklässler in Deutschland haben nur rudimentäre Fähigkeiten, wie eine neue Untersuchung der Universität Paderborn, die sogenannte ICILS-Studie, beweist. „Diese Jugendlichen, von denen wir denken, dass sie Digital Natives sind, können im Grunde genommen nur klicken und wischen“, sagte die Studienleiterin Birgit Eickelmann kürzlich. Der Begriff Digital Natives bezeichnet Menschen, die mit digitalen Medien und Smartphones aufgewachsen sind. Wie kann das sein, wo doch die Digitalisierung einen immer größeren Stellenwert an Schulen einnimmt? Rüdiger Maas, Generationenforscher und Experte für Digital Natives, hat mehrere Erklärungsansätze. Beim Lehrermedientag der bayerischen Zeitungen am Mittwoch hat er auf Einladung unserer Redaktion seine Erkenntnisse vorgestellt.

Lehrermedientag 2024 mit dem Motto: „Digitale Resilienz – Vom guten Umgang mit schlechten Nachrichten“

Die Digitalisierung des Unterrichts werde von analog geprägten Entscheidungsträgern umgesetzt, schreibt der Gründer des Augsburger Instituts für Generationenforschung in seinem neuen Buch „Konflikt der Generationen“. Das führe im schlimmsten Fall dazu, dass „sich das Lernen junger Menschen nicht verbessert, sondern sich im Gegenteil sogar verschlechtert“. Deren Bedürfnis sei es nämlich nicht, alle Schulaufgaben mithilfe von digitalen Geräten zu erledigen, sondern für das Leben zu lernen, schreibt Maas. Bei seinem Auftritt vor Lehrkräften und Interessierten in Augsburg plädierte er dafür, beim Erstellen digitaler pädagogischer Konzepte auch Jüngere ins Boot zu holen und etwa Tablets im Unterricht nur punktuell einzusetzen.

Generationenforscher Rüdiger Maas. Foto: Bernhard Weizenegger

Maas erläuterte nicht nur, dass 65 Prozent der heutigen Grundschulkinder aller Voraussicht nach Jobs haben werden, die es derzeit noch gar nicht gibt. Er skizzierte auch, dass in der Generation Beta, die im nächsten Jahrzehnt zur Welt kommen wird, Kreativität, Empathie und selbstständiges Denken aufgrund einer immer stärkeren Abhängigkeit von Technologie und künstlicher Intelligenz verloren gehen könnten. Wie verhindert man das? Maas sieht vor allem die Politik in der Pflicht: „Wir müssen die Digitalisierung ernster nehmen. Wir brauchen Ethikkonzepte für künstliche Intelligenz, es braucht klare Reglementierungen für soziale Medien.“

Der Lehrermedientag 2024 stand unter dem Motto: „Digitale Resilienz – Vom guten Umgang mit schlechten Nachrichten“. Hunderte Lehrkräfte aus ganz Bayern schalteten sich am Mittwochvormittag einem Livestream aus der Münchner Mediaschool zu, bei dem sie Tipps für mehr Gelassenheit im Schulalltag erhielten und die Algorithmen hinter Tiktok und Instagram besser verstehen lernten.