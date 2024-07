Leiche in Haus am Ammersee gefunden – Polizei veröffentlicht Fotos des Verdächtigen

Am Freitagabend fand die Polizei in einem Einfamilienhaus in Herrsching am Ammersee (Landkreis Starnberg) einen toten 74-Jährigen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann gewaltsam ums Leben kam, und fahndet nun nach einem Unbekannten, der das Grundstück offenbar fluchtartig verlassen hat.

Toter am Ammersee gefunden: Täter auf der Flucht

Wie die Polizei berichtet, griff er den 74-Jährigen nach bisherigem Erkenntnisstand in dessen Einfamilienhaus im Ortsteil Mühlfeld an. Seine Ehefrau flüchtete zu Nachbarn und verständigte die Polizei. Diese durchsuchte ihr Haus und fand den schwer verletzten 74-Jährigen. Ein Notarzt konnten nur noch den Tod feststellen. Nähere Angaben zu dem Vorfall oder zur Art der Verletzung, die der 74-Jährige erlitten hatte, machte die Polizei zunächst nicht.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass gegen 21.20 Uhr ein unbekannter Mann zu Fuß aus dem Haus geflüchtet ist. Bis in die frühen Morgenstunden fahndete die Polizei nach ihm unter anderem mit einem Hubschrauber und mehreren Hundeführern – bislang allerdings ohne Erfolg.

Fotos von Verdächtigem nach Leichenfund am Ammersee veröffentlicht

Inzwischen fahndet die Polizei bundesweit nach dem mutmaßlichen Täter. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber und Spürhunden gebe es aber nicht mehr, sagte ein Polizeisprecher. In Herrsching sei die Suche zunächst eingestellt worden, die Polizei zeige dort aber weiterhin verstärkt Präsenz. Am Montag hat die Polizei zudem Fotos des Verdächtigen veröffentlicht. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei hielt er sich bereits mehrere Stunden vor der Tat in Herrsching auf. Unter Umständen ist er daher auf Fotos und Überwachungsvideos zu sehen, die dort aufgenommen wurden.

In einem Supermarkt in Herrsching wurde diese am Montag von der Polizei verbreitete Aufnahme von dem Tatverdächtigen gemacht, der am Freitagabend einen 74-jährigen Mann in Herrsching getötet haben soll.

Polizei sucht nach Leichenfund am Ammersee Zeugen

Noch am Freitagabend haben die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck und die sachleitende Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen am Tatort übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Freitagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich zu melden. Allerdings solle man den Mann nicht direkt ansprechen.