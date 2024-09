Toter aus Isar geborgen

Ein Passant hat im niederbayerischen Landshut in der Isar eine Leiche entdeckt. Der Mann habe am Sonntag die Polizei gerufen, als er im Wasser einen leblosen Mann liegen sah, der sich an einem Baum verfangen hatte, teilten die Ermittler mit. Kräfte von Wasserwacht und Rettungsdienst hätten den Toten etwa eine Stunde später geborgen.

Die Kripo und die Staatsanwaltschaft Landshut versuchen nun, herauszufinden, um wen es sich bei dem Toten handelt. Dazu sei eine Obduktion angeordnet worden. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Menschen am Tod des Mannes gebe es bislang nicht.