Vom letzten Gletscher in den Allgäuer Alpen ist kaum noch etwas übrig

Es ist so etwas wie ein Besuch am Sterbebett. Nach knapp vierstündigem Aufstieg von Holzgau im Tiroler Lechtal durch das wildromantische Höhenbachtal stehen wir jetzt am Rande der Schwarzen Milz. So wird der letzte kleine Gletscherrest in den Allgäuer Alpen genannt.

Er liegt allerdings auf österreichischem Staatsgebiet. In der Literatur finden sich auch die Namen Schwarzmilz- oder Mädeleferner.

Die Schwarze Milz, der letzte Gletscher in den Allgäuer Alpen, verschwindet

Tausende Wanderer auf dem Heilbronner Weg zwischen Kemptner- und Rappenseehütte überqueren ihn in den Sommermonaten. Unaufhörlich rinnt an diesem Tag das Schmelzwasser über die schmutzig-grauen und geröllbedeckten Eisreste auf 2400 Metern Höhe unterhalb von Hochfrottspitze und Mädelegabel.

Von wegen „ewiges Eis“: Tropfen für Tropfen endet die Ewigkeit. „Lange wird es ihn nicht mehr geben, einige wenige Jahre vielleicht“, sagt Gletscherforscher Dr. Christoph Mayer von der bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Schneereiche Winter in den Hochlagen – so wie 2023/24 – könnten im besten Fall eine Verschnaufpause von einem Jahr bedeuten, mehr auch nicht. Der aus dem Oberallgäu stammende Mayer beschäftigt sich seit Jahrzehnten unter anderem mit dem Zustand des letzten „ewigen Eises“ in den Allgäuer Alpen.

Mit Messinstrumenten auf den Berg, um den Schwund zu dokumentieren

Jährlich wird der Gletscherrest vermessen und der Schwund wissenschaftlich dokumentiert. Heute ist der Wissenschaftler zusammen mit Kollegin Astrid Lambrecht schon früh zum kleinen Eisrest aufgestiegen. Im Gepäck: Eine Drohne und ein Theodolit, ein Messinstrument, samt Stativ. Es geht an diesem sonnigen und föhnig-milden Spätsommertag um die Frage: Wie viel Eismasse hat der letzte kleine Gletscher der Allgäuer Alpen im vergangenen extrem warmen Sommer verloren?

Erst im Sommer 2023 hatte Mayer den südlichen Schneeferner im Wettersteingebirge an der Zugspitze medienwirksam für „tot“ erklärt. Das kleine Eisfeld erfülle nicht mehr die Gletscher-Kriterien, befand die Akademie der Wissenschaften. Und so gibt es in den bayerischen Alpen jetzt nur noch vier kleine Ferner: Zwei in den Berchtesgadener Alpen (Blaueis- und Watzmanngletscher) sowie zwei an der Zugspitze. Als letzter werde wohl der Höllentalferner an Deutschlands höchstem Berg verschwunden sein, prognostiziert Mayer. Nach seinen Worten waren in den gesamten Alpen die Masseverluste der Gletscher „überall in den vergangenen zehn bis 20 Jahren unvorstellbar“.

Ein Gletscher auf der Südseite

Den Schwarzmilzferner hatte er als Student in den 80er Jahren erstmals wissenschaftlich untersucht und der aus Sonthofen stammende Meteorologe Joachim Schug machte den kleinen Gletscher damals zum Gegenstand seiner Diplomarbeit. Dass sich an der Südostseite von Mädelegabel und Hochfrottspitze auf etwa 2400 Metern Höhe überhaupt so lange ein Gletscher bilden und ein Rest verblieben ist, verwundert auf den ersten Blick. Denn normalerweise halten sich Gletscher an den Nordseiten der Berge noch am besten.

Meteorologe Schug hatte das Phänomen untersucht. Die Erklärung: Der im Bereich der beiden Berge fallende Schnee lagert sich vor allem bei starken Nord- und Nordwest-Wetterlagen genau in der Mulde ab, in der sich der kleine Ferner befindet. Zudem donnern aus den über 200 Meter hohen Felswänden der Hochfrottspitze oft große Lawinen mit gewaltigen Schneemengen auf den Gletscher und sorgen so für reichlich Nachschub.

Nicht mehr viel übrig vom einst großen Eisfeld

Die Akademie der Bayerischen Wissenschaften dokumentiert die Veränderungen der Gletscher alpen- und weltweit seit vielen Jahren. Schon seit 1964 ist der Vernagtferner in den Ötztaler Alpen ein Forschungsgegenstand. Ein wissenschaftliches Projekt gibt es unter anderem im zentralasiatischen Pamir-Gebirge (Fedtschenko-Gletscher/Tadschikistan). Immerhin bleibe der Gletscher dort noch ein bisschen länger erhalten mit 72 Kilometern Länge „und mehr als 1000 Metern Eisdicke im Maximum“, sagt Mayer. Zum Vergleich: Die Eismasse des Allgäuer Schwarzmilzferners ist an ihrer stärksten Stelle nur noch wenige Meter stark.

Ein Blick ins alpine Geschichtsbuch zeigt, dass der Schwarzmilzferner vor noch gar nicht so langer Zeit ein durchaus respektabler Gletscher mit gefährlichen Spalten war. So wird von einem tödlichen Sturz im Jahr 1854 berichtet. Und auch der große Alpenerschließer Hermann von Barth beschreibt die Eismassen in den Allgäuer Alpen. Ein Foto aus dem Jahr 1932 belegt, dass die Eisbedeckung auch damals durchaus noch beträchtlich war. Jetzt aber wird es höchstens noch wenige Jahre dauern, bis der letzte kleine Gletscher in den Allgäuer Alpen Geschichte ist.