Aus einer großen Liebe wurde großes Engagement für die deutsch-japanische Freundschaft

1974, als die ersten Gäste aus Japan die damals kleine Gemeinde Stadtbergen im Landkreis Augsburg besuchten, sprachen Japaner und Deutsche nur die „Sprache der Herzen“ miteinander, wie Franz Schmid es beschreibt. Denn nicht viele konnten Englisch, und so verständigte man sich „mit Händ‘ und Füß‘“. Der heute 80-Jährige reiste damals als 33-Jähriger zum ersten Mal nach Japan und hält seitdem die deutsch-japanische Freundschaft zwischen den Städten Stadtbergen und Fukushima am Leben. Für sein ehrenamtliches Engagement auf vielen Gebieten, auch für die Belange der Senioren, wird Franz Schmid mit der Silberdistel, der Auszeichnung unserer Zeitung, geehrt. Für den regen kulturellen Austausch sorgt auch seine Frau, Katsuko Yabuki-Schmid, die er 1978 in Japan nach traditioneller Art heiratete. „Für die damalige Zeit war das schon Wahnsinn“, erzählt Franz Schmid mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Angela David Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Franz Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis