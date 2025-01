Verfolgen Sie unser Interview mit Robert Habeck im Livestream

Robert Habeck will Kanzler werden. Doch ist der Grünen-Politiker, der aus einer frisch gescheiterten Ampel-Regierung kommt, überhaupt der Richtige dafür? Darüber wollen wir mit ihm sprechen. In einem Live-Interview stellt sich der Wirtschaftsminister am Samstagabend den Fragen von Chefredakteur Peter Müller und der stellvertretenden Leiterin unserer Politikredaktion, Margit Hufnagel. Der Abend in der Stadtbibliothek, den unsere Redaktion gemeinsam mit der Augsburger Buchhandlung am Obstmarkt und Kultur-Impresario Kurt Idrizovic veranstaltet, war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Falls Sie die Diskussion aber trotzdem live erleben wollen, können Sie das Gespräch hier im Stream anschauen. Das Gespräch beginnt gegen 20.15 Uhr.

Falls Sie eine Frage an Habeck stellen wollen, können Sie diese vorab an chefredaktion@augsburger-allgemeine.de senden.