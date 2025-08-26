Lkw-Panne zwischen Günzburg und Burgau: Standstreifen und rechte Fahrspur auf der A8 blockiert

Wegen eines kaputten Reifens ist ein Lastwagen auf der A8 in Fahrtrichtung München zwischen Günzburg und Burgau liegen geblieben. Derzeit ist deswegen der Standstreifen der Autobahn auf einer Länge von ungefähr elf Kilometern laut bayerninfo.de blockiert.

Zwischenzeitlich lagen auch Reifenteile auf der Fahrbahn. Diese seien aber inzwischen entfernt worden, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Meldung ist um 13 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Rechte Fahrspur der A8 bei Günzburg für etwa eine halbe Stunde gesperrt

Der Pannendienst sei bereits auf dem Weg zu dem defekten Lkw. Für den Reifenwechsel werde dann auch die rechte Fahrspur der Autobahn von etwa 14 Uhr bis 14.30 gesperrt, teilt die Polizei mit.