Zwei Lottospieler aus Oberbayern gewinnen je eine Million

Doppeltes Glück in Oberbayern: Zwei Lottospieler aus dem Großraum München gewinnen jeweils eine Million Euro bei der Lotterie Bayern Millionen. Das teilt die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung mit. Der eine - noch unbekannte - Gewinner habe den Lottoschein in einer Annahmestelle abgegeben, der andere habe im Internet gespielt.

Der anonyme Spielauftrag aus einer oberbayerischen Annahmestelle mit der Losnummer 190090 und der Internetspielauftrag mit der Losnummer 015843 wurden am Dienstag in München gezogen - und machten die beiden Glückspilze um eine Million Euro reicher. Zusätzlich gehen laut Staatlicher Lotterie- und Spielbankverwaltung 100.000 Euro an eine noch unbekannte Person. Diese hatte ihren Spielauftrag im Landkreis Würzburg abgegeben und mit der Losnummer 129018 den Glückstreffer in der zweithöchsten Gewinnklasse erzielt.

Die Bayern Millionen ist eine bayerische Lotterie, die von LOTTO Bayern einmal jährlich veranstaltet wird. Auch in diesem Jahr war die auf 500.000 Losnummern limitierte Auflage vorzeitig ausverkauft. Die Gewinnchance auf einen der beiden Hauptgewinne von einer Million Euro beträgt 1:250.000.