Fahrzeugbrand auf dem Mittleren Ring – Tunnel auf unbestimmte Zeit gesperrt

Verkehrschaos in München: Ein brennendes Auto hat zu einer Sperrung des Luise-Kiesselbach-Tunnels auf dem Mittleren Ring geführt. Wann er wieder öffnet, ist unklar.

In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Brand in einem Tunnel auf dem Mittleren Ring im Südwesten Münchens, der wohl noch längere Zeit Folgen für den Verkehr in der Landeshauptstadt haben wird. Ein Kleintransporter fing Feuer – seitdem ist der Luise-Kiesselbach-Tunnel in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Massive Verkehrsbehinderungen und kilometerlange Staus sind die Folge.

Am Donnerstagmorgen führten die Staus bis auf die Autobahn A95. Auf dem gesamten Mittleren Ring waren die Auswirkungen zu spüren. Auch am Mittag gibt es noch Verkehrsbehinderungen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind mittlerweile abgeschlossen. Wann der Luise-Kiesselbach-Tunnel sowie der östlich anschließende Heckenstallertunnel wieder öffnen können, ist jedoch noch unklar.

Sperrung des Luise-Kiesselbach-Tunnels: Brandursache noch unklar

Ein Kleintransporter begann kurz nach 23 Uhr am Donnerstagabend zu brennen. Verletzt wurde niemand. Der 30-jährige Fahrer des Opel-Transporters konnte das brennende Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Auch zwei weitere Autofahrer, die sich im Tunnel befanden, blieben unverletzt.

Kritisch war jedoch die Stelle, an der der brennende Transporter zum Stehen kam: Das Fahrzeug fing nahe der Entlüftungs- und Brandschutzanlage Feuer. Die Anlage wurde durch die Flammen zerstört. Auch an der Technik des Tunnels sind Schäden entstanden.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie hoch der Sachschaden ist, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Verkehrschaos am Mittleren Ring in München dauert an

Der Luise-Kiesselbach-Tunnel gehört zu den wichtigsten und meistbefahrenen Abschnitten des Mittleren Rings in München. Rund 150.000 Fahrzeuge durchfahren den Tunnel täglich. Nach Angaben der Polizei soll die Sperrung "bis auf Weiteres aufrechterhalten" werden.