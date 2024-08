Autofahrerin bei Wildunfall verletzt - Tier tot

Bei einem Wildunfall bei Lauda-Königshofen im Main-Tauber-Kreis ist eine Frau verletzt worden. Die Autofahrerin konnte die Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern, wie die Polizei mitteilte. Sie fuhr demnach am frühen Morgen auf einer Kreisstraße und prallte dort mit dem Auto gegen das Wildschwein. Das Tier überlebte den Unfall nicht, die 53-jährige Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen wurde den Angaben zufolge so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den bei dem Unfall entstandenen Schaden auf mindestens 10.000 Euro.

