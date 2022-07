Umstrittene Masken-Deals waren legal: Das sagen Nüßlein und Sauter zum BGH-Urteil

Plus Das oberste Gericht hat entschieden: Beide Politiker dürfen ihre Provisionen behalten. Nüßlein ist die Enttäuschung über seine frühere Partei noch immer anzumerken.

Zweimal war Alfred Sauter bislang als Zeuge in den Untersuchungsausschuss zur Maskenaffäre geladen. Zweimal berief er sich auf sein Aussageverweigerungsrecht und demonstrierte mit beiden Händen in den Hosentaschen maximale Gelassenheit, wo andere Schweißausbrüche hätten. Das entspannte Auftreten des langjährigen CSU-Politikers und berüchtigten Strippenziehers gründete auf dessen Überzeugung, mit der lukrativen Vermittlung von Masken-Deals nichts Illegales getan zu haben. Nun hat es Alfred Sauter – und mit ihm der frühere CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein – schwarz auf weiß und höchstrichterlich.