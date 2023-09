Woran das System für kranke Straftäter krankt

Von Moritz Maier - vor 20 Min.

Jonas Ehrlich leidet unter einer Psychose, als er einen Mann angreift. Er wird für schuldunfähig erklärt und landet hinter Klinikmauern. Heute klagt er über ein System, das ihn Jahre seines Lebens gekostet hat.

Er steht stoisch und ernst vor der meterhohen grauen Betonmauer und dem verschlossenen Eisentor. Dort, wo er Jahre seines Lebens verbrachte, die sich für ihn wie Gefangenschaft anfühlten. In einem mehrstündigen Gespräch erzählt er von seinen Erlebnissen. Nachprüfen lassen sich diese nur schwer, Behörden machen zu Einzelfällen keine Angaben. Doch seine Geschichte steht exemplarisch für die Fehler im System. Der Ort, an dem er sich seiner Freiheit beraubt fühlte, ist kein Gefängnis, sondern eine Klinik. Eine für Maßregelvollzug. Straftäter, die psychisch krank oder suchtkrank sind, werden hier von der Gesellschaft abgeschirmt, um geheilt zu werden. Und das auf teils unmenschliche Art, sagt die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter. Das System des Maßregelvollzugs nimmt Kranke auf. Doch es krankt selbst.

Er, das ist Jonas Ehrlich, heute 28 Jahre. Ehrlich steht vor der Maßregelvollzugsklinik Kaufbeuren, auch Forensik oder psychiatrische Abteilung genannt. Ab Sommer 2017 verbrachte Ehrlich gut fünf Jahre im Vollzug, erzählt er vor der Klinik. Erst in U-Haft, dann längere Zeit in der „Geschlossenen“, also der geschlossenen psychiatrischen Abteilung. Ehrlich litt unter einer Schizophrenie. Während einer Psychose – also dem zwischenzeitlichen Verlust des Bezugs zur Realität – griff er einen anderen Menschen an, beging Körperverletzung, erzählt der gebürtige Kemptener. Vor Gericht wurde er wegen seiner Erkrankung für schuldunfähig erklärt und zur Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung verurteilt. Auf unbestimmte Zeit.

