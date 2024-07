Mathematik-Olympiade

Tina Ding aus Kempten ist die beste Mathe-Schülerin Bayerns

Plus Tina Ding ist Bayerns beste Mathematik-Schülerin. Die 17-Jährige aus Kempten hat die Fähigkeit, komplexe mathematische Probleme zu lösen.

Von Ralf Lienert

Tina Ding aus Kempten gehört zu den klügsten Köpfen in Bayern. Die 17-Jährige ist Schülerin am Allgäu-Gymnasium. Ein freundliches, offenes Mädchen von nebenan. Und ein ganz normales: In den Ferien will sie sich mit Freunden treffen, schwimmen gehen und Tischtennis spielen. Sie wird auch für eine Woche verreisen, diesmal nach Ungarn.

Mathe-Olympiade: Mathematik-Schülerin aus Kempten gewinnt viele Preise

Zusammen mit fünf anderen Schülern nimmt sie an der mitteleuropäischen Mathe-Olympiade (Memo) teil. Mit dabei ist dann wieder ihr Maskottchen, die MathemaTigerin. Seit vielen Jahren schon begleitet die plüschige Raubkatze Talente der bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe als Glücksbringer bei Turnieren im In- und Ausland.

