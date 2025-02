Medienbericht: Polizist in Kempten soll heimlich Kolleginnen gefilmt haben

Schwerer Verdacht gegen einen Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten: Der Mann soll in der Umkleidekabine einer Dienststelle heimlich Kolleginnen beim Umziehen gefilmt haben, so ein Medienbericht. Der Verdächtige sei ertappt worden, gegen ihn werde bereit ermittelt, hieß es weiter unter Berufung auf einen „Whistleblower“ bei der Polizei.

Polizei Kempten: Polizistinnen heimlich gefilmt?

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wollte sich auf Anfrage der Allgäuer Zeitung am Montagabend nicht zu dem mutmaßlichen Vorfall äußern. Am Dienstag soll es eine offizielle Mitteilung zu dem Vorgang geben, hieß es.