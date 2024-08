Senior tot aus Main geborgen

Die Feuerwehr hat einen Senior tot aus dem Main in Unterfranken geborgen. Grund für seinen Tod soll ein medizinischer Notfall sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 75-Jährige war demnach am Mittwoch zum Gießwasserholen am Mainufer. Aufgrund des medizinischen Notfalls sei der Mann bei Eltmann (Landkreis Haßberge) in den Main geraten. Derzeit gibt es laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

