Memmingen

Mann findet Hotelzimmerschlüssel - und übernachtet kurzerhand selbst dort

Ein Mann hat in Memmingen einen Hotelzimmerschlüssel gefunden, daraufhin das zugehörige Zimmer betreten und dort geschlafen. Nicht lange und die Sache flog auf.
Von Luca Riedisser
    Ein kurioser Vorfall trug sich am Donnerstag in einem Memminger Hotel zu.
    Ein kurioser Vorfall trug sich am Donnerstag in einem Memminger Hotel zu. Foto: imago images/blickwinkel (Symbolbild)

    Ein 37-jähriger Mann hat am Donnerstag in einem Hotelzimmer geschlafen, das er gar nicht gebucht hatte. Nach Angaben der Polizei hatte er den Schlüssel gefunden und diesen genutzt, um ins Hotel zu gelangen. Anstatt ihn an der Rezeption abzugeben, beschloss der Mann kurzerhand, besagtes Zimmer zu betreten.

    Hausfriedensbruch in Memminger Hotel: Schlafender Mann vorgefunden

    In der Zwischenzeit tauchte der rechtmäßige Mieter des Zimmers an der Hotelrezeption auf und meldete den Verlust seines Schlüssels. Eine Angestellte schloss ihm daraufhin sein Zimmer auf. Dort fanden die beiden den 37-Jährigen schlafend im Bett.

    Sie riefen die Polizei, die den Mann aus dem Hotel verwies und ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Fundunterschlagung einleitete.

