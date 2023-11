Migration

Das Problem der Flüchtlingsunterbringung: Nicht mehr als eine Lösung auf Zeit

Stockbetten in der Notunterkunft in Donauwörth: Insgesamt ist in der ehemaligen Gewerbehalle Platz für 150 Menschen.

Plus In Schwaben kommen weniger Ukraine-Flüchtlinge an. Die Problemen bleiben. Im Donau-Ries weiß man kaum mehr, wohin mit den Asylbewerbern. Der Unmut wird größer.

Von Sonja Dürr

Der Wartebereich hinter der Glastür ist die nächste Station auf ihrer Reise. Die Männer, die hier sitzen, tragen dicke Daunenjacken, ihr Hab und Gut haben sie in Rollkoffern, Sporttaschen und Einkaufstüten verstaut. Es ist Mittwochvormittag im Landratsamt in Donauwörth, der Tag, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier „Zuweisungstag“ nennen. Vor ein paar Wochen noch fuhren mittwochs Busse mit Ukrainerinnen und Ukrainern vor, die sich in den Gängen des Amts drängten. Inzwischen kommen keine Busse mehr. Für heute sind 20 Flüchtlinge aus der Türkei und dem Irak angekündigt.

Johann Stark, der sein Büro hinter dem Security-Bereich und der versperrten Zwischentür hat, kann erklären, warum das so ist. Weil nicht mehr Schwaben, sondern Unterfranken zuletzt im Vergleich zu wenig Schutzsuchende aus dem Kriegsland aufgenommen hat und damit nun erste Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge ist. Stark, der die Ausländerbehörde im Landkreis Donau-Ries leitet, sitzt zwischen Bildschirm und Aktenstapeln und sagt: „Entspannt hat sich die Situation deswegen nicht. Dafür ist der Zustrom viel zu groß.“ Die Zahl der Flüchtlinge, die im Ankerzentrum Schwaben landeten, hat sich seit Juni mehr als verdreifacht. Von dieser zentralen Anlaufstelle für Flüchtlinge werden die Asylbewerber auf die Landkreise weiterverteilt. Die Hälfte der Menschen kommt aus der Türkei, gefolgt von Afghanistan und Irak.

