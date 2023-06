Militärübung

vor 26 Min.

"Air Defender 23" in Lagerlechfeld: So gefährlich sind die Manöver der Piloten

Fast senkrecht starten die Eurofighter bei der Militärübung "Air Defender 23" der Luftwaffe vom Lechfeld aus. So gewinnen die Kampfjets schnell an Höhe.

Plus Seit knapp einer Woche läuft die Militärübung "Air Defender" am Fliegerhorst Lechfeld. Zu Trainingszwecken schlüpfen die Piloten auch in die Rolle des Feindes.

Von Matthias Kleber

Der graue Eurofighter rast über die Startbahn des Fliegerhorsts und wird immer schneller, seine Triebwerke dröhnen. Schon kurz nach dem Abheben liegt er fast senkrecht in der Luft und schießt in die Höhe – so passiert es im Lechfeld derzeit dutzende Male täglich. Denn im Rahmen der "Air Defender"-Operation simuliert die Luftwaffe noch bis zum 23. Juni zusammen mit 24 weiteren Nationen das Vorgehen im Nato-Bündnisfall. Aber was genau trainieren die Flieger eigentlich am Himmel über dem Lechfeld? Und wie gefährlich sind die Manöver für die Piloten?

"Wir üben hier verschiedene Szenarien", sagt Swen Jacob, selbst Pilot und stellvertretender Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg an der Donau. "Zum Beispiel wird trainiert, wie wir Bodentruppen, die unter Beschuss geraten sind und Hilfe aus der Luft brauchen, im Ernstfall unterstützen."

