Der Missbrauchsskandal hat die Spitze der Kirche erreicht: Was wusste Benedikt XVI.?

Plus Ein Gutachten wirft dem emeritierten Papst Benedikt XVI. Fehlverhalten vor. Und bei weitem nicht nur ihm. Über einen historischen Tag und seine erschütternden Erkenntnisse.

Zwei Stunden und 20 Minuten lassen den 20. Januar 2022 zu einem historischen Tag werden. Für die katholische Kirche, für Missbrauchsbetroffene, für die Weltöffentlichkeit. Jener Donnerstag ist der Tag, an dem der Missbrauchsskandal in den eigenen Reihen die „moralische Institution“ einmal mehr erschüttert. Diesmal jedoch sind die Erschütterungen derart heftig, dass ihre Folgen noch lange nicht abgeklungen sein werden.