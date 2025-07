Italien-Reisende aufgepasst: Im August fallen viele Züge in den Süden aus

Italien-Reisende müssen sich im Sommer 2025 auf erhebliche Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Wie die Deutsche Bahn und die Italienische Bahn (RFI) mitteilen, wird der Bahnhof Brenner im Zeitraum vom 11. bis 18. August 2025 wegen Bauarbeiten nicht angefahren.

Die Mehrheit der Züge, die von München nach Italien fahren, entfällt deswegen auf der gesamten Strecke, so die Deutsche Bahn. Konkret geht es um die Verbindungen der EC/RJ-Linie von München über Innsbruck und Verona, mit Endhalt in Venedig oder Bologna.

Railjet nach Italien: Manche Verbindungen werden umgeleitet

Andere Fernverkehrszüge der Linie Railjet – konkret die Verbindungen RJ 82, RJ 83, RJ 84 und RJ 85 – werden in dieser Zeit großräumig über die Tauernbahn und Tarvisio umgeleitet. Die Halte Kufstein, Wörgl, Jenbach, Innsbruck, Brenner, Brixen, Bozen, Trento, Rovereto, Verona und Padova entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Salzburg Hbf und Villach Hbf. Die Direktverbindung RJ 185-184 entfällt während des gesamten Bauzeitraums.

Fahrgäste werden gebeten, auf alternative Verbindungen auszuweichen und sich über die jeweiligen Apps der Bahngesellschaften zu informieren. Für den Nahverkehr vor Ort wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Steinach in Tirol und Brenner eingerichtet. Ein Busverkehr entlang der Brennerstrecke ist nicht möglich, da auf der Brennerautobahn zeitgleich Einschränkungen angekündigt sind.

Mit dem Zug nach Italien: ÖBB-Verbindungen werden immer beliebter

Reisen nach Italien mit dem Zug wurden in den vergangenen Jahren immer beliebter. Von München aus können Fahrgäste so in knapp unter sieben Stunden in Venedig sein – ganz ohne Umstieg. Auch Verona oder Bologna sind beliebte Reiseziele, die sich so in noch kürzerer Zeit kostengünstig und klimafreundlich erreichen lassen. Alle Direktverbindungen von München nach Italien werden von der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) durchgeführt. Die Deutsche Bahn fährt nicht mehr so weit in den Süden, kooperiert aber mit der ÖBB.